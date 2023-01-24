Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da bulunan çeşitli esnaf ve meslek sitelerini ziyaret ederek, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Demirciler ve Çimentocular Sitesi esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette işyerlerine girerek esnaflarla sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyarette esnafın sıkıntılarını da dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyleyen Başkan Kılınç, göreve geldikleri günden bu yana Adıyaman'da yaptıkları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri esnaflarla paylaştı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise her fırsatta halkla iç içe olan, Adıyaman esnafının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan Başkan Kılınç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.