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Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve belediyenin 5 yıl boyunca yürüttüğü işleyişin tüm şeffaflığıyla vatandaşlar tarafından incelenebileceği web sitesinin erişime açıldığını duyuruldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, görev yaptığı dönem boyunca Adıyaman Belediyesi’nin yürüttüğü stratejik yönetim planları, bütçeler, faaliyet raporları, meclis faaliyetleri, iç ve dış denetim raporları, mali raporlar, gelir ücret tarifeleri, devam eden ve tamamlanan projelerin yanı sıra daha fazla bilginin mevcut olduğu “https://rapor.adiyaman.bel.tr/” web sitesini tüm şeffaflığıyla vatandaşların erişimine açtı.

Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, “Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturduğumuz bu platformla vatandaşlarımıza hizmet ettiğimiz süre zarfında belediyemizin gelir gider tablosu dahil işleyişimiz hakkında merak edilenleri inceleme fırsatı sunuyoruz. Dürüstlük ve samimiyetle hizmet ettiğimiz süre boyunca tek amacımız Adıyaman’ımızın hep daha iyi yerlere gelmesi oldu. Bu amaçla yaptığımız tüm hizmetleri şeffaflıkla ve dürüstlükle yaparak vatandaşlarımızın da bunları görüp incelemesi için web sitemizi halkımızın hizmetine açtık.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA