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Göreve geldiği günden bu yana her kesimin talep ve sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla özveriyle çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisleri’ nde Ak Parti teşkilatı ve ilde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerden gelen talep ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Kılınç: " 6 Şubat tarihinde hepimiz büyük bir sınavdan geçtik. Memleketimizde yaşanan afetin büyüklüğü şehri yeniden inşa etmemize sebep oldu. Devletimiz ve milletimiz el ele şehri ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Adıyaman’da evlerini kaybeden ya da ağır hasar alan vatandaşlarımız için yapılan kalıcı konutların projesi devam ediyor. Bu süre zarfında hak sahiplerinin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kentlerde toplu yaşam sürdürülüyor. Kiracılar için ise 2500 adet konteyner kentin alt yapısı bitme aşamasına geldi. Afetin büyüklüğü maddi ve manevi olarak büyük acılar yaşattı ve fiziksel ve psikolojik travmalara sebebiyet verdi. Bu şehri hep birlikte el ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız. Ne kadar fazla birlik ve beraberlik içinde olursak o kadar hızlı toparlanırız. Memleket adına uğraşan talepleri ve sorunları dile getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımın Dünya Gazeteciler Günü’ de kutluyorum. Basın bizim halk ile aramızdaki köprü görevini üstlenen değerli bir meslek grubumuz. Tüm basın mensubuna kolaylıklar diliyor, tekrar günlerini kutluyorum. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.