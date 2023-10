Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çokgören, "Besni'yi kalbimde ayrı bir yere koydum. Bu topraklara hizmet etmek, benim için bir onur meselesidir," diyor ve ekliyor: "Artık Besni'ye kadın eli değmeli, şefkatle, kararlılıkla yönetmeli."



Ela Çokgören, siyasete girmesinin ardındaki temel motivasyonun, Besni'nin her köşesinde yaşam standartlarını yükseltmek, kenti kadınların sezgisi ve detaylara verdiği önemle geliştirmek olduğunu vurguluyor. Çokgören, "Kadınların ince düşünce yapısı, empati yeteneği ve güçlü içgüdüleriyle, Besni halkına hak ettiği hizmeti sunacağız. Şehrimizi sevgiyle şekillendirecek, her sokağına, her mahallesine dokunacağız," diye konuştu.



Çokgören, kadınların toplumun her alanında daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inanıyor ve "Kadınlar olarak, yönetimde daha aktif rol almalıyız. Toplumumuzun her bir ferdinin sesine kulak vererek, Besni'yi hep birlikte inşa edeceğiz," diyerek kadınların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Ela Çokgören'in hedefleri arasında, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ekonomiye kadar Besni'nin her alanında iyileştirmeler yapmak var. "Besni'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kararlıyız. Hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak, onlar için çalışacak, onlarla birlikte büyüyeceğiz," diyen Çokgören, Besni'nin her karış toprağında huzur, mutluluk ve refahı tesis etme sözü veriyor.



Besni halkı, Ela Çokgören'in bu kararlı ve yenilikçi yaklaşımını heyecanla karşılıyor. Seçimler yaklaşırken, umut ve beklentiler de yükseliyor. Besni'nin geleceği, Ela Çokgören'in vizyonuyla şekilleniyor: sevgi dolu, adil ve herkes için daha yaşanabilir bir şehir.