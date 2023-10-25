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Pug, antik Çin kökenli sevimli ve karakteristik bir köpek cinsidir. Kırışık yüz hatları, basık burnu ve sıkıca kıvrılan kuyruğu ile tanınır. Renk seçenekleri arasında siyah, gümüş, kayısı ve fawn bulunmaktadır. Kompakt vücut yapılarına rağmen enerjik ve çeviktirler. Sevecen, sadık ve oyun sever yapılarıyla bilinirler. Beslenme konusunda dikkatli olunmalıdır, çünkü aşırı kilo alımına yatkındırlar.

Pug cinsi köpeklerin bakımı özel dikkat gerektirir. Gözaltı bölgelerinde biriken kir ve nem, enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle yüz kırışıklıklarının düzenli temizlenmesi önemlidir. Tüy bakımı da önemlidir, özellikle tüy dökme dönemlerinde düzenli fırçalanmalıdırlar. Sıcak hava koşullarına karşı hassastırlar, bu nedenle bol su tüketmeleri ve serin bir yerde dinlenmeleri önerilir.

Pug köpeklerinin popülerliği son yıllarda artmıştır. 2023 yılında Pug köpek fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak 3,000 TL ile 9,000 TL arasında değişmektedir. Özellikle belirli renklerde veya nadir özelliklere sahip Pug yavruları daha yüksek fiyatlarda olabilir.

Pug yavruları da oldukça sevimlidir ve bakımları büyük önem taşır. 2023 yılında Pug yavru fiyatları genellikle 4,000 TL ile 12,000 TL arasında değişmektedir.

Pug sahiplendirme ve sahiplenme süreci büyük bir sorumluluk gerektirir. Sahiplendirme işlemleri için https://sahipleniyorum.com/54/pug sitesi kullanılabilir. Site üzerinden hem ücretsiz ilanlar verilebilir hem de satılık Pug ilanlarına ulaşabilirsiniz. Fiyatlar genellikle ilan sahipleri tarafından belirlenir.

Sonuç olarak, Pug sahibi olmayı düşünenler için bu cinsin özelliklerini, ihtiyaçlarını ve karakterini iyi anlamak önemlidir. Bu, hem köpeğin hem de sahibinin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir.