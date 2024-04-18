Kendisine yoğun bir şekilde hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar ve aynı zamanda belediyedeki işlerini halletmeye gelen vatandaşlar gelmişken Belediye Başkanınada rahatça ve kolayca ulaşabiliyor.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan; "Halkımızın yoğun teveccühüne teşekkür ediyoruz. Asla bu memleketi boş bırakmayacağız ve halkımız ile iç içe olacağız. İl dışında bir programımız ve ziyaretimiz olduğunda gidip, aynı gün içerisinde tekrar döneceğiz. Mahalle toplantıları yaparak, mahalle sakinlerimiz ile esnaf ziyaretleri yaparak, esnafımız ile iç içe olup sorunları yerinde, anında ve birlikte istişare ederek çözüm bulacağız. Devletin bütün kurumlarından almadığı yatırım ve hizmetleri en kısa sürede almak üzere Sayın Bakanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz özellikle Hüseyin Özhan Bey ile görüşmelerimize hız verdik. Kadim şehrimiz en kısa sürede layık olduğu yere gelecektir." dedi.