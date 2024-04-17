Zorunlu kış lastiği dönemi sona erdiği için, Adıyaman’daki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Araç sahipleri, güvenli sürüş için yaz lastiklerini takmak üzere sanayi sitelerindeki lastikçilere akın ediyor.

Sanayi sitelerinde faaliyet gösteren oto lastikçiler, kış lastiklerinin yaz lastikleri ile değişimini sağlayarak, araç sahiplerine hizmet veriyor.

Adıyaman Continental bayisi Mehmet Otomotiv işletme sahibi Mehmet Sönmüş, yirmi yıl süren aile mesleğini devam ettirdiklerini belirterek, “Yaz mevsimi geldiği için, fren mesafesi uzayan yazlık lastik montajını yapıyoruz. Şu anda yoğun bir dönemdeyiz, günde ortalama 30-40 araç lastiği değiştiriyoruz” dedi.

Adıyaman Continental bayisi Mehmet Otomotiv işletme sahibi Mehmet Sönmüş, 1 Aralıkta başlayan kışlık lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle kalkmış bulunmakta. Güvenli bir sürüş, yakıt tasarrufu, araç performansı ve lastik ömrü için mevsimine uygun lastik takmak her zaman daha önemlidir. Kazaların çoğu mevsim şartlarına uymayan lastik takımlarından dolayı oluyor bunun için yazın yazlık kışın ise kışlık lastik takmamız gerekiyor. Mevsim değişikliği yüzünden bizlerde de bir yoğunluk söz konusu olduğunu söyledi.

Editör: Adıyamanlılar Net