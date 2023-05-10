Adıyaman Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın da ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ çerçevesinde organize ettiği ‘Ayakkabı Kent’ fabrikasının inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın istihdamına ve ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan yatırımın bir an evvel bitirilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden proje hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, 11 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 30 bin metrekarelik alana sahip olacak ve içerisinde 5 adet üretim tesisi ile 2 adet spor tesisi bulunacağı yatırımın Adıyaman’a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkan Kılınç konuşmasını, “İlimiz istihdamına ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığımız yatırımın bir an evvel bitirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz” diyerek sonlandırdı.



Kaynak : PHA