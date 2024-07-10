Başkan Işıldak açıklamasında;

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası hak sahibi depremzedeler için Adıyaman Merkez ilçe Örenli Mahallesi ve İndere Köyü’nde TOKİ’ye yaptırılan konutlardan ilk iki etapta teslim edilebileceklerin kura çekimleri yapılmıştır.

Örenli Mahallesindeki konutların bir kısmına fiilen yerleşimler başlamasına ve her iki semtteki inşaatlar devam etmesine rağmen henüz üçüncü etap kura çekimi yapılmadığından ilk iki kurada konut isabet etmeyen diğer hak sahipleri, belirsizlik nedeniyle ikamet yerleri ve ekonomik yönden yakın gelecekteki planlamalarını yapamamaktadırlar.

Oysa belirlilik devlet ve vatandaş ilişkilerinde gerek hukuki ve gerekse sosyal yönden vazgeçilmez anayasal bir unsurdur. Her kura çekimi, kurası çıkan vatandaş yönünden konutunun altı-yedi ay sonrasında da olsa teslim edilebileceğinin ilk işareti sayılmaktadır.

Bu itibarla kamuoyundaki haklı beklenti gereği, üçüncü etap kura çekiminin yaklaşık dahi olsa hangi tarihlerde yapılabileceğinin Adıyaman Valiliği tarafından açıklanması halinde vatandaşın devlete olan güvenini de artırmış olacaktır.” Dedi.