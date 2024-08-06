Göreve başlamasının ardından ilk basın toplantısını gerçekleştiren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin mevcut gelir gider tablosunu ve borçlarını açıklayarak, ilçedeki gelişmeleri, kentin geleceğini, neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

Belediyeyi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla, hizmetleri en iyi şekilde sunacağını belirten Başkan Hallaç, dört ayda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada; “Belediyemizi devraldığımız günden bu yana önemli sorunlarla karşılaştık. Temel malzemelerin eksikliği, araçların bakımsız olması gibi konular bize epey meşgul etti. Hızlı bir şekilde biz bunlara yöneldik. Çalışmayan araçlarımızın tekrar çalışmasını sağlamak amacıyla ciddi bir bakım-onarım işine girdik.

Belediyeyi devraldığımız günden itibaren hemen hemen hiç malzememiz yoktu. Her konuda, inşaat malzemesi olsun temizlik malzemesi olsun, özellikle arıtma tesisindeki kullandığımız kimyasal malzemeler olsun, ciddi miktarda bir malzeme eksikliğimiz vardı. İlk gün bile yakıt hiç yoktu. Bunları hemen hızlı bir şekilde temin ettik. Bu yüzden belediyemizi çalışır duruma getirmek için çok sıkı bir çalışma ve ciddi bir mücadele vermiş olduk. Hizmet kalitesini arttırarak toplumun beklentilerini karşılamak amacıyla belediyenin etkinliğini arttırmak amacıyla yeni çalışmalar başladık. Bunlardan bir tanesini de e-belediyecilik sistemini oluşturuyor. Bu aşamada belediyemizin hizmetlerin daha hızlı ve doğru yapılabilmesi için organizasyon şemasını yeniden gözden geçirdik. Yeni bir organizasyon şeması ve yeni birimler kurarak bu hizmete devam ediyoruz.

Bu sene altyapı sıkıntılarımızı projelendirerek önümüzdeki yıllarda ilk kazmayı vuracağız. Bakanlıklarla ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Şu anda Ağustos’un sonlarına doğru İller Bankası tarafından yapılacak içme suyu projemiz yılsonuna kadar tamamlanacak. Bu ayın sonuna doğru ihalesi yapılacak. Bu değişim Kahta'daki bütün içme suyu şebekesinin değişmesi ile ilgili olacak. İller Bankası bu konuda bir finans ayarlamış bize. İnşallah önümüzdeki sene ihalesini hep beraber göreceğiz.

1 Nisan itibari ile 142 milyon 947 bin lira borcumuz vardı. Ocak, Şubat ve Mart ayındaki toplam harcanan miktarlar 243 milyon lira bütçe harcaması olmuş. Ocak’ta 54 milyon, Şubat'ta 106 milyon, Mart'ta 83 milyon toplamda 243.715 milyon lira bir bütçe. Ama eksi 76 milyon bu 3 ayda bir bütçe açığı oluşturulmuş. Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarında ise toplam 135 milyon bütçe harcanmış. Nisan’da 28 milyon 986 bin lira, Mayıs’ta 20 milyon 160 bin lira, Haziran’da 38 milyon 39 bin lira, Temmuz’da ise 48 milyon 649 bin lira para harcanmış. Şu anda bütçe fazlalığımız 97 milyon 64 bin liradır. Yani kasamızda 97 milyon 64 bin lira var” dedi.

Kahta'daki özellikle kaçak yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Hallaç, kaldırım işgalinin önüne geçmek için çalışmalara hız verildiğini, içinde morg ve gasilhanenin de olduğu yeni bir mezarlık için çalışmalara başlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA