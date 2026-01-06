“Açıklanan Enflasyon, Adıyaman’daki Gerçekliği Yansıtmıyor”

“Zamlar Deprem Bölgesinde Yaşamı Daha da Zorlaştırıyor”

Başkan Doğan, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Adıyaman’da art arda gelen zamların yurttaşları daha ağır bir yük altına soktuğunu vurguladı. “Elektrik, su, kira ve temel gıda fiyatlarındaki artışlar, zaten zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan halkımızı çaresiz bırakıyor” ifadelerini kullandı.



“Gelir Artmıyor, Giderler Katlanıyor”



Asgari ücretliler, emekliler ve küçük esnafın alım gücünün hızla düştüğünü dile getiren Doğan, “Maaşlar yerinde sayarken, giderler her ay katlanarak artıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil” diye konuştu.



“Ekonomik Yönetim Güven Vermiyor”



Enflasyonla mücadelede izlenen politikaların etkisiz kaldığını savunan CHP’li Doğan, “Sorunu gizleyen değil çözen bir anlayışa ihtiyaç var. Gerçekçi olmayan rakamlar, vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmıyor” dedi.



“Adil ve Sosyal Bir Ekonomi Mümkün”



Açıklamasının sonunda çözüm çağrısı yapan Engin Doğan, “CHP olarak halktan yana, sosyal adaleti önceleyen ve deprem bölgesini gerçekten ayağa kaldıracak ekonomi politikalarını savunuyoruz. Zamlarla değil üretimle büyüyen bir Türkiye mümkündür” sözleriyle tepkisini dile getirdi.