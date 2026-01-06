'Belediye Başkanlarımıza Hoş Geldiniz Demek İstiyorum'

Açıklamasının başında belediye başkanlarının kente dönüşüne değinen Açar, şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli basın mensupları, değerli partililerim, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah gördüğümüz kadarıyla şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin tatili bitmiş, şehre dönmüş ve aynı zamanda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Tahmazoğlu da tatil sonrası şehre dönmüş. Burada sizlerin huzurunda her iki belediye başkanımıza da öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz sayın başkanlarım.'

'Kar Yağışı Günler Öncesinden Biliniyordu'

Kar yağışının meteoroloji tarafından günler öncesinden bildirildiğini hatırlatan Açar, Gaziantep'in uzun süredir kuraklık yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

'Bu kar yağışı Gaziantep'imiz tarafından dört gözle bekleniyordu. Gönül isterdi ki herkesin normal yaşamını aksatmayacak şekilde yaşansın. Herkes sabah kalktığında işine, okuluna gidebilsin isterdik.'

'Hazırlıksızlık ve Şehir Dışına Çıkılması Sorunları Büyüttü'

Belediyelerin gerekli hazırlıkları yapmadığını savunan Açar, yaşanan sorunların nedenlerini şu sözlerle anlattı:

'Gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse ilçe belediyelerinin bu kar yağışına yönelik bir hazırlık yapmaması, yaşanacak sorunları öngörmemesi ve her iki belediye başkanının da şehir dışına çıkması, bu yaşanan olaylara sebep olmuştur.'

'Halka Rağmen Siyaset Yapmıyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına da değinen Açar, muhalefetin halk adına konuştuğunu vurguladı:

'Muhalefet halka rağmen yapılmaz deniliyor. Çok doğru. İktidar da halka rağmen yapılmaz. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Biz halka rağmen siyaset yapmıyoruz. Halkın bize ilettiği sorunları sizlere aktarıyoruz.'

'Vatandaşın Yaşadığı Mağduriyetleri Aktarıyoruz'

Kendilerine ulaşan şikâyetleri örneklerle anlatan Açar, şu ifadeleri kullandı:

'Besicilik yapan bir vatandaş hayvanlarına yem ve su ulaştıramadığını söylüyorsa, okul önleri buz pistine dönmüşken veliler çocuklarını nasıl okula göndereceğini soruyorsa, bunları dile getirmek bizim görevimizdir.'

'Kepçe Girmeyen, Tuzlama Yapılmayan Yollar Var'

Basın toplantısında fotoğraflar gösterdiklerini belirten Açar, sahadaki durumu şöyle anlattı:

'Büyük caddelerde, mahalle aralarında hiçbir kepçe izi yok. Ne tuzlama yapılmış ne yol açılmış. Vatandaş evinden çıkamaz hale gelmiş. Ambulansın, itfaiyenin giremeyeceği mahalleler var.'

'Okul Bahçeleri Buz Pistine Döndü'

Eğitim alanlarında yaşanan sorunlara da değinen Açar, şu örneği paylaştı:

'Bir okulun bahçesinde, bir veli tekerlekli sandalyeyle çocuğunu buz pistine dönmüş bahçeden geçirerek okula götürmeye çalışıyor. Bu tablo kabul edilemez.'

'Gaziantep Sadece İki İlçeden İbaret Değil'

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanına dikkat çeken Açar, şunları söyledi:

'Gaziantep sadece Şehitkamil ve Şahinbey'den ibaret değil. Nizip, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye yolları da Büyükşehir'in sorumluluğundadır.'

'Yapay Zekâ Açıklaması Gerçeklerle Örtüşmüyor'

Karla mücadelede yapay zekâ kullanıldığı yönündeki açıklamaları da eleştiren Açar, 'Demek ki yapay zekâya okul bahçelerini, kırsal yolları ve buzlanmayı önlemeyi öğretmemişsiniz' dedi.

'Biz Vatandaşın Sesini Duyuruyoruz'

AK Parti İl Başkanlığı'ndan gelen eleştirilere de yanıt veren Açar, şöyle konuştu:

'Biz aksaklık olmayan yerde aksaklık varmış gibi siyaset yapmadık. Vatandaşın bize ilettiğini aktardık. Görmediğimiz hiçbir şey hakkında konuşmadık.'

'Herkes İçin Eşit Hizmet İstiyoruz'

Açıklamasının sonunda Gaziantep halkına seslenen Açar, şunları söyledi:

'Bizim tek amacımız herkesin eşit şekilde hizmet aldığı bir kenttir. İbrahimli'de yaşayan vatandaş neyse Araban'ın bir köyündeki vatandaş da bizim için aynıdır. Ana muhalefet olarak vatandaşın sorunlarını dile getirmek bizim görevimizdir. Biz görevimizi yapıyoruz.'

Kaynak : PERRE