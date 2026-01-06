'İmzalar Ortak, Sorumluluk Da Ortaktır'

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Açar, Şehitkamil Belediyesi Denetim Komisyonu raporunun bireysel değil, komisyon kararı olduğuna dikkat çekti. Aynı belgeye imza atan meclis üyeleri arasında farklı uygulama yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Açar, 'İmzalar ortaktır, sorumluluk da ortaktır. Siyasi kimliğe göre sorumluluk ayrımı yapılamaz' dedi.

'Eşitlik İlkesine Aykırı'

Anayasa'nın 10'uncu maddesini hatırlatan Açar, kanun önünde eşitlik ilkesine rağmen aynı rapora imza atan üyeler arasında farklı işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Açar, 'AKP'li olunca soruşturma izni verilmeyen, CHP'li olunca verilen bir sistemin adı adalet midir, yoksa talimatlı siyaset midir?' ifadelerini kullandı.

'Karar Hukuki Değil, Siyasidir'

Verilen kararın kamu vicdanında karşılık bulmadığını dile getiren Açar, CHP olarak kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguladı. Açar, 'Hukuk iktidarın sopası haline getirilemez, adalet partizan bir araç olamaz' diye konuştu. Açar, idari ve yargısal tüm hakları sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, 'Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Hukuk bir gün herkese lazım olacak' dedi.

Kaynak : PERRE