Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma Laboratuvarı, bölge tarımının gelişimine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analiz hizmetlerini üreticilerin ve teknik personelin kullanımına sunuyor.

Laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sayesinde, tarım arazilerinin mevcut besin durumu bilimsel verilerle ortaya konulurken, doğru gübreleme, verimli üretim ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına rehberlik ediliyor.

Yapılan analizler sonucunda üreticilere ürün ve araziye özel gübreleme önerileri sunularak, doğru gübrenin, doğru dozda, doğru zamanda ve doğru yere verilmesini sağlayarak hem maliyetlerin azaltılması hem de verim ve kalite artışı hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma Laboratuvarı, akademik bilgi birikimi ve modern laboratuvar altyapısı ile çiftçilere, tarım danışmanlarına, ziraat mühendislerine, kamu ve özel sektör teknik personeline güvenilir analiz ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Laboratuvar çalışmaları, özellikle Adıyaman ve çevresinin toprak yapısı, ürün deseni ve iklim koşulları dikkate alınarak yürütülürken, bölge tarımına ve arazisine özgü çözümler üretiyor.

Kaynak : PERRE