Genel merkez tarafından 81 ilde ortak düzenlenen basın açıklamasında Engin Doğan, Erdoğan iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkını hedef aldığını belirterek, “Bu, millete topyekûn bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Engin Doğan, Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubunun halkın iradesine darbe girişiminde bulunduğunu vurguladı.



Engin Doğan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye’nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır! Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir" şeklinde konuştu.



Engin Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşlarının, belediye başkanlarının, gazetecilerin, fikir insanlarının ve toplumun her kesiminden yurttaşların bu sabah itibariyle gözaltına alındığını açıkladı. Engin Doğan “Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yol arkadaşları bugün gözaltına alınmıştır” dedi.



"BERTARAF ETMELİYİZ!"



Engin Doğan, açıklamasında, iktidarın gücünü kullanarak halkın iradesine müdahale etmesinin darbe olduğunu belirtti. Engin Doğan, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur” diyerek, bu grubun bertaraf edilmezse ülkenin felakete sürükleneceğini vurguladı.



Başkan Engin Doğan, aynı şekilde, bu küçük azınlığın Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak amacıyla hareket ettiğini belirtti. “Çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdalar” dedi.



Engin Doğan, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi ve iradesi olduğunu dile getirdi. "Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir! Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir!" dedi.



"BOYUN EĞMİYORUZ"



Engin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de iktidarın kumpaslarına boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini ifade etti. “Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz” diyen Başkan Engin Doğan, Ekrem İmamoğlu'nun ve partisinin gücünü halktan ve Cumhuriyet'ten aldığını söyledi.



" BU HUKUKSUZLUĞA DUR DİYELİM!"



Engin Doğan, iktidara seslenerek, "Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin!" dedi ve Cumhuriyet sevdalılarını 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşmaya çağırdı. "Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim!" diye ekledi.



"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!"



Son olarak Engin Doğan, "Her şey çok güzel olacak! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyerek açıklamasını tamamladı