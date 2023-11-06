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Depremden sonra Besni itfaiye müdürlüğünde yatıp kalkmaya başlayan, sürekli vatandaşla birebir temasta olan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Ankara’da muhataplarını ve bakanlıkları sürekli sıkıştırarak Besni’ye hizmet akmasını sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Hakkı Alp’i makamında ziyaret eden Başkan Emre ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş’ın yoğun uğraşları ve Milletvekili Hüseyin Özhan’ın girişimleriyle Besni’de yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir karar çıkartıldı. Daha önce bakanlık açıklamasıyla zemin artı dört kat şeklinde olacağı bildirilen depremde yıkılan binaların yerinde dönüşümü kararı, zemin artı beş kat olacak şekilde revize edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız Hakkı Alp Bey’e, Adıyaman Milletvekillerimize ve özellikle desteklerini her zaman gördüğümüz Milletvekilimiz Hüseyin Özhan Bey’e şükranlarımı sunarım.” dedi.

Kaynak : PHA