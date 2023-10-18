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İlçe merkezinde bozulan yollarının onarım ve asfaltlama çalışmaları Besni Belediyesi ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor.

Aşağısarhan ve Yukarısarhan mahallerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre," daha önce Ali Erdemoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalışmalarımıza Aşağısarhan ve Yukarısarhan Mahallelerimizde devam ediyoruz. Ara cadde ve sokak demeden onarılması gereken tüm yollarımızı yeniliyoruz. İnşallah, şehrimizde daha yaşanılabilir bir yaşam standardı oluşturma gayretiyle hizmetlerimize devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA