Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olduğu müjdesini veren Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ziya Duranay,"Küçük Esnafımızın önemli bir sorunu daha çözüme kavuştu. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde duyurdu. Bağ-Kur'lular 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 günde emekli olacak. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş oldu. Düzenleme ile küçük esnafımız beş yıl erken emekli olma imkanına kavuşuyor. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun."dedi.

8 milyar liralık savunma sanayisi yatırımı haberlerini sevinçle karşıladıklarını belirten ESOB Başkanı Ziya Duranay, Tusaş, Roketsan, Aselsan, Havelsan şirketler başta olmak üzere tüm özel sektör şirketlerin ilgi ve desteğini Adıyaman’a beklediklerini söyledi.

"İstiyoruz ki; benzer yatırımlar Adıyaman’da da hızla yapılsın"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in deprem bölgesine yapılacak yatırımlar hakkındaki açıklamaların üzerine Adıyaman'a hızla yapılmasını isteyen Başkan Duranay,"Deprem bölgesine gerçekleştirilmesi planlanan 8 milyar liralık savunma sanayisi yatırımı haberlerini sevinçle karşıladık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma sanayimizin Anadolu'muzun çeşitli yerlerine dağılmasının önemini vurgulayıp, ilk etapta Kahramanmaraş'tan başlayacak bir sanayi yatırımının detaylarını açıkladı. İstiyoruz ki; benzer yatırımlar Adıyaman’da da hızla yapılsın. Şehrimizin geleceği bu değerli yatırımlara bağlı. Tusaş, Roketsan, Aselsan, Havelsan şirketlerimiz başta olmak üzere tüm özel sektör şirketlerimizin ilgi ve desteğini Adıyaman’a bekliyoruz. Her alanda kalkınmaya ve her sektörde istihdam alanlarına hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA