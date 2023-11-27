Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mahalle mahalle gezen Doğan, halkın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerinde bulunuyor.

İl başkanlığı görevini ekip anlayışıyla devam ettirdiğini belirten Başkan Doğan, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sahaların nabzını tutan Başkan Doğan, halkın sorun, öneri ve taleplerini bizzat yerinde dinleyerek çözüm önerilerinde bulunuyor.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Doğan,"Genel seçimlerle birlikte başlattığımız çalışmalarımıza yerel seçimlerle devam ediyoruz. Bu kapsamda halkımızla buluşuyor, vizyon ve misyonumuzu anlatıyoruz. Adıyaman için yapmak istediğimiz plan ve projelerimizden bahsediyoruz. Geçtiğimiz gün de yönetim kurulu arkadaşlarımız ile Tut, Besni ve Bulam’lı hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Gölbaşı’nda halkımızın düşüncelerini aldık. Sorun, öneri ve taleplerini dinledik. Adıyaman için yapmak istediklerimizden bahsettik. Oldukça verimli ve bilgilendirici bir süreç geçirdik. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."dedi.



Kaynak : PHA