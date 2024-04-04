"Yol masrafı, market alışverişi ve benzeri harcamada bulunacak kamu görevlileri bu konuda mağdur edilmemelidir." Diyen Başkan Demir,"Maaşlar Bayramdan Önce Ödenmeli, Kamu Görevlilerinin Bayram Harcaması Engellenmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından idari izin müjdesi verilerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak uygulanacağı ifade edildi. Kamu görevlilerimiz bayramda memleketlerine, ailelerine, sıla ziyaretlerine giderken birikimlerinden ya da borçlanarak harcama yapmamalıdır. “Kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilsin” konusu gündeme getirilmesi gerekirken, “maaşların bayramdan önce ödenmesi” tartışmasının yapılması gereksiz ve yersizdir.

Yol masrafı, market alışverişi ve benzeri harcamada bulunacak kamu görevlileri bu konuda mağdur edilmemelidir. Bu tasarruf değil, borçlanma ile kamu görevlilerini huzursuz etmenin yoludur.

Seçimsiz 4 yıllık süreç; eksiklikleri gidermek, çalışma hayatındaki sorunları çözmek, kazanımları çoğaltmak için önemli bir fırsattır "dedi.

3600 ek gösterge ve diğer sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini hatırlatan Başkan Demir,"31 Mart Yerel seçimleri artık tamamlandı. Genel seçim ve yerel seçimlerin oluşturduğu belirsizlik ortamının son bulmasıyla önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir süreç bulunuyor. Bu süreçte kamu personel sistemi, 4688 sayılı Kanunun eksiklikleri, 1. Dereceye 3600 ek gösterge, çalışma hayatındaki sorunlar, kamu görevlilerinin beklentileri ve diğer konular çözüme kavuşturulmalıdır." Şeklinde sözlerini sonlandırdı.



Kaynak : PHA