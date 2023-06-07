Türkiye genelinde olduğu gibi her gün onlarca aracın trafiğe çıktığı Kahta'da, araç muayene istasyonunun olmayışı, araç sahiplerini mağdur ettiğini söyleyen Hüda Par Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral; “Araç sayısının fazla olduğu bir ilçeyiz, aynı zamanda Sincik ve Gerger'de buraya bağlı, haftada iki gün ilçemizde yapılan araç muayenesi çok yetersiz kalıyor. Yetkililerin bu mağduriyeti görüp bir an önce sürekli hizmet verecek bir araç muayene istasyonunun Kahta'da açılmasını istiyor ve talep ediyoruz” dedi.

Kahta Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren gezici araç muayenesi önünde açıklamalarda bulunan Hüda Par Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, yaptığı konuşmasında; “İlçemizde artan nüfus ile beraber büyük bir sorun halini alan araç muayene istasyonu zorunluluğunun oluştuğu aşikardır. Çoğu zaman vatandaşlarımız başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum araç sahipleri için ekstra masrafa neden oluyor. Bu sorunun giderilmesi için yapılan pansuman tedaviler ihtiyaca cevap verememekle beraber, daha birçok sorunun oluşmasına da neden olmaktadır. Hüda Par olarak bir yılı aşkın süredir gündeme getirmemize ve bu sorunu raporlaştırıp ilgili makamlarla paylaşmamıza rağmen, herhangi bir girişimde bulunulmaması bizleri ve vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Buradan icra makamındaki yetkililere sesleniyoruz! Bu sorun büyümeden ve insanlara daha fazla eziyet etmeden, çözüme kavuşturulması için gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz” dedi.

Kaynak : PHA