Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 10 iş kolunun Adıyaman Temsilcilerinin katıldığı toplantıda kamu çalışanlarının en önemli taleplerinden birinin vergide adalet sistemi olduğunu hatırlatan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir, dolaylı vergilerin yüzde 80’e yaklaştığı bir ortamda gelir adaletinden bahsetmenin mümkün olmadığını, Vergi oranlarının %15’te sabitlenmesi bu adaletsizliğin kısmen gidereceğini ifade etti. Bir diğer gündemlerinin de kamu personel sistemindeki çarpık noktalar olduğunu belirten Demir, “ insan onuruna yaraşır çalışma düzeninin tesis edildiği, iş ve aile hayatının uyumlaştığı, ehliyet ve liyakatin esas alındığı, istihdamda kadronun esas alındığı, mülakatın kaldırıldığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirildiği, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapıldığı bir kamu personel sistemi için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyor, sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yılın yüksek enflasyon ve hakem heyetinin verdiği kararlar sonucu kamu görevlileri adına ekonomik olarak karamsar geçtiğini söyleyen Mehmet Demir, “bu şartlarda refah payı verilmeden memurun açlık ve yoksulluk sınırı arasında gezinip duran maaşlarıyla yaşaması çok zor. Mevcut Kanun’la, mevcut toplu sözleşme düzeniyle daha iyisi mümkün değil. Toplu sözleşme masasında her anlamda bizi dezavantajlı konuma düşüren bu Kanun’un değiştirilmesi şarttır. Biz bu yıl yapılacak toplu sözleşmeye bu Kanun’la, bu sözleşme sistemiyle girmek istemiyoruz. Yasanın değişmesi için de gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan seyyanen zam telafi edilmesi gerektiğini ifade eden Demir, “emekli memurlarımız geçinilmesi imkansız ücretlerle ezilmektedir. Emekliliğin zor şartları emekli olma taleplerini azaltmakla birlikte uzun yıllar kamu hizmeti üreten kamu çalışanlarının motivasyonunu da düşürmüştür. Bu durumun ağır bir sosyal maliyet oluşturmasına müsaade etmeden gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Emeklilerin sorunları görülmeli, 8.077 ₺ ilave ödeme emeklilere de güncellenerek yansıtılmalı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopan bağ yeniden kurulmalı, emekliler açlık sınırında veya altında yaşamamalı” dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Fazla çalışma ücreti ile koruyucu giyim yardımı geçmişe dönük olarak verilmeli, mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunlarına çözüm üretilmeli, üniversitelerde akademisyenlerin ücretleri düzeltilmeli, üniversitelerdeki daire başkanlarına da makam tazminatı, idari personelin yer değişikliği hakkı verilmeli ve üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkına yönelik uygulama tamamlanmalıdır. Koruma ve güvenlik görevlilerinin uygulama, mevzuat ve düzenlemelerden kaynaklanan sorunları bitirilmelidir.”

“Sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçilerek, kadrolu istihdama geri dönülmeli ve personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılarak şeffaflık sağlanmalıdır. Sözleşmelilikten kadroya geçenlere tayin hakkı verilmelidir.”

“7. Dönem Toplu Sözleşme’de kayıt altına aldığımız; 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge hemen hayata geçirilmeli, daha fazla ötelenmemeli. Biz her koşulda; emeği savunmaya devam edeceğiz. Gelir adaletini savunmaya devam edeceğiz. Aileyi, engelliyi, emekliyi savunmaya devam edeceğiz.”

“Yıllık izinler iş günü esasına göre kullandırılmalı, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarılmalı, analık izni süreleri artırılmalı, kamu kurumlarındaki kreş uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.”

“ Derece-kademe sınırlaması kaldırılarak kamu çalışanlarının hizmet sürelerine göre maaşları ücret adaletinin sağlanması için arttırılmalıdır.”

“Deprem bölgesindeki kamu görevlilerinin zorlu çalışma şartları ve mali imkanlarına yönelik düzenleme yapılmalı, böylece dezavantajlı bölgelerde hizmet üreten kamu çalışanları teşvik edilmelidir.”



Kaynak : PHA