AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Veysel Dolgun, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve parti teşkilatı üyelerinin yaptığı ziyarette Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkanvekili Abdulkerim Işık, Yürütme Kurulu Üyelerinden Hicri Çelik, Abdulkadir Kurt, Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Av. Ahmet IŞIK, M. Sait Dolgun, M. Murat Koca, Mehmet Dağhan, Hasan Çelik hazır bulundu.

Ziyarette şehrin içinde bulunduğu durum, devam eden inşaat, yıkım ve enkaz işlemleri, yerinde ayrışma, mücbir sebep, Flamingo Yolu denen güzergâhın durumu gibi önemli konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve çözüm önerileri paylaşıldı. Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin sorularını da cevaplayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Adıyaman-Çelikhan yolunun son durumu hakkında da bilgi verdi.

Kent Konseyinden akılcı ve kucaklayıcı yaklaşım

Milletvekili Resul Kurt şunları söyledi: “Adıyaman Kent Konseyinin şehrin sorunlarına göstermiş olduğu duyarlı, akılcı ve kucaklayıcı yaklaşımından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Şehrimizin içinde bulunduğu durumu, çözüm önerilerini iyi bilen vizyon sahibi arkadaşlardan oluşan Yürütme Kurulumuzun şehrimiz için önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Gösterdikleri duruştan dolayı tek tek tebrik ediyorum.

Bizler onların sunacakları proje ve çözüm önerilerini önemsiyoruz. Bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin gelişmesine ve geleceğine dokunan çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Hem ilimiz milletvekilleri ve hem de parti teşkilatımız olarak Adıyaman için, şehrimiz için, hemşehrilerimiz için üzerimize düşecek ne tür bir görev olursa seve seve yerine getirmeye gayret edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu anlamda sizlere desteğimiz devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgi ve nezaketten dolayı Adıyaman Kent Konseyi başkanımız H. Sinan Temel başta olmak değerli yürütme kurulu üyelerine ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şehrimize sunacağınız hizmet ve gayretlerden dolayı her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.”

"Bu şehrin yapılması gereken çok işi var"

Gayet verimli ve sohbet ortamında geçen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başta olmak üzere İl ve İlçe heyetine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Nazik ziyaretiniz ve taleplerimize gösterdiğiniz hassasiyetinizden ve samimiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu şehrin yapılması gereken çok işi, kat etmesi gereken zorlu bir yolu var. Bunu birlikte, ortak akıl marifetiyle, herkesin ve her kurumun üzerine düşen görevi hakkıyla yapmasıyla aşmak mümkün. Kimseyi dışlamadan, el ele vererek ve sosyal sermayemizi iyi yöneterek depremin yol açtığı maddi ve manevi yaraları sarmamız gerekiyor. Ahlaki yozlaşmayın önüne geçecek projeler geliştirerek değer dünyamızdan aldığımız kuvvetle toplumumuzu geleceğe huzur ve güvenle taşımanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Sayın Vekilimize ve Sayın İl ve İlçe yönetimine verdikleri destekten ve güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Verdikleri güven ve destek bizleri daha çok motive etmiş, gayretimizi arttırmıştır.”



Kaynak : PHA