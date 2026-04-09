Dayan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Polis Haftası dolayısıyla, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı en içten duygularımla kutluyorum.

Türk Polis Teşkilatı, köklü geçmişi, güçlü yapısı ve yüksek görev bilinciyle devletimizin ve vatandaşlarımızın en büyük güvencelerinden biridir. Hukukun üstünlüğünü esas alarak kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına büyük bir özveriyle çalışan polislerimiz, her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir onur ve sorumlulukla sürdüren tüm emniyet teşkilatımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Polis Haftası'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın bu anlamlı haftasını bir kez daha kutluyorum.'

