Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, zamanla yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan zemin kaplamalarının yenilenmesine yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe'nin talimatıyla yürütülen tadilatın, hastalara daha kaliteli, hijyenik ve modern bir sağlık hizmeti ortamı sunmayı amaçladığı bildirildi.

Hastane genelinde sürdürülen çalışma kapsamında, koridorlar ile poliklinik servisleri başta olmak üzere yoğun kullanılan alanlardaki kırık ve deforme zeminler tamamen yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başhekim Mehmet Tepe, hastanenin ilin sağlık yükünü büyük ölçüde üstlenen dinamik bir merkez olduğunu belirterek, yoğun kullanım nedeniyle bazı alanlarda deformasyonların oluştuğunu ifade etti.

Tepe, 'Hem hastalarımızın hem de personelimizin daha güvenli ve konforlu bir ortamda bulunması bizim önceliğimizdir. Başlattığımız bu tadilat çalışmasıyla zeminlerimizi modern ve sağlık standartlarına uygun malzemelerle yenileyerek hastanemize yakışır bir görünüme kavuşturuyoruz' dedi.

Antibakteriyel Malzeme Tercihi

Yürütülen çalışma kapsamında yalnızca estetik görünüm değil, hijyen standartlarının da en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda antibakteriyel ve kolay temizlenebilir zemin malzemeleri tercih ediliyor.

Tadilat işlemlerinin hastane işleyişini aksatmayacak şekilde bölüm bölüm ve mesai gözetmeksizin sürdürüldüğü belirtildi.

Başlatılan fiziksel iyileştirme çalışmalarının hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandığı, benzer yenileme uygulamalarının hastanenin diğer alanlarında da periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE