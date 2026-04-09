İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımlarını ve çalışma esaslarını güncelledi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bekçilerin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde düzenlendi.

Çalışma SaatleriYeni yönetmeliğe göre bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Ancak görev yoğunluğu, personel yetersizliği veya özel durumlarda vali onayıyla bu süre 56 saate kadar artırılabilecek. Fazla çalışma süreleri, daha sonra dinlenme süresi olarak telafi edilecek.

Görev saatleri esas olarak geceyi kapsayacak şekilde planlanacak. Fakat olağanüstü durumlar, doğal afetler, toplumsal olaylar veya güvenlik risklerinde, Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapılabilecek.

Silah ve Devriye Düzenlemeleri

Yeni yönetmelik, bekçilerin silah kullanımını sınırlandırıyor. Tabancalar görev sırasında yalnızca tehlike anında kullanılacak ve sürekli kılıfında taşınacak.Bekçi devriyeleri en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli personel devriye sırasında amir sıfatıyla sağda yer alacak. Araçlı devriyeler ise genel kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştirilecek. Gerektiğinde düdük kullanımıyla suçların önlenmesi desteklenecek.

Arama Yetkileri

Yönetmelik ile bekçilerin arama yetkileri de sınırlandırıldı. Şüpheli kişiler üzerinde yalnızca dıştan elle yoklama yapılabilecek, araçların ise sadece dış kısımları kontrol edilebilecek. Üst araması ve araç içi detaylı inceleme artık bekçilerin yetkisi dışında bırakıldı.

