Keçilerin orman dostu olduklarının altını çizen Çelik, yıllarca keçilerin orman düşmanı ilan edilerek otlatmanın ormansızlaşmaya neden olduğu algısı yapıldığını gerçekte ise ormana zarar verenin keçiler değil insan zihniyetinin olduğunun anlaşıldığını belirterek ormanlara yönelik tehditlerden birisinin de plansız ve kontrolsüz bir şekilde keçi otlatılması olduğunu söyledi.

Koyun ve keçilerin orman yangınlarının önlenmesinde önemli rolleri olduğunu belirten Çelik, “ Bazı Akdeniz Ülkeleri ve ABD de orman yangınlarının önlenmesinde keçilerin “ itfaiyeci keçi birlikleri” gibi kullanıldığını görüyoruz. Özellikle İspanya’nın orman yangınlarını önlemek için planlı ve kontrollü keçi otlatması için destek mahiyetinde çobanlara para ödediklerini biliyoruz. Ülkemizde de orman yangınlarının yoğun olduğu bölgelerin geçmişte ve günümüzde keçi yetiştiriciliğinin en yaygın bölgeler olduğu göz önüne alındığında, planlı ve kontrollü otlatmanın orman yangınlarını önlemede önemli rol oynayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla ormanlarımızı ıslah çalışmaları yapmanın yanında yeni tesis edilmiş genç ormanlar dışındaki tüm ormanlık alanlardan koyun ve keçilerimizin azami ölçüde istifade etmelerini sağlamalıyız.” ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Çelik, keçilerin orman yangınlarını önlemesi yanında ormandan maliyetsiz olarak beslendiklerine dikkat çekerek “Keçiler ormanda taban temizliği yaparak orman yangınlarına karşı faydalı olmalarının yansıra çürüyen yaprakları ve otları da yemek suretiyle proteine çevirirler. Bugün 12 milyon civarında keçi varlığımız vardır. Ancak ormanlara zarar vermeden 30 milyon koyun ve keçinin masrafsız bir şekilde beslenmelerini sağlayabiliriz. Böylece mevcut durumda 55 milyon civarındaki küçükbaş hayvan sayımızın daha fazla artırılmasında ormanlarımızdan faydalanabiliriz. Dolayısıyla hayvan varlığının artırılması üretimindeki artışa da yansıyacağından bugün var olan kırmızı et açığının kapatılmasında ormanlarımız belirleyici bir rol üstlenebilir. ” değerlendirmesinde bulundu.

Toplam orman alanları içerisinde meşelik alanların yaygınlaştırılması gereğine de işaret eden Çelik, “ Son birkaç yılda tüm alanlara çam ağacı dikilmekle beraber bu alanlarda özellikle meşe ve diğer alanların bastırarak yok edilmesi söz konusu olmaktadır. Koyun ve keçi beslenmesi adına en ideal ağaçlandırma alanlarından birisi meşelikler olduğundan bu konuya özellikle önem verilmelidir. Fıstık çamı dikmek yerine mevcut meşeliklerin ıslah edilerek korunması ve yeni meşelik alanların tahsisi ile yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.” dedi.

Öte yandan Çelik, orman yangınlarını kundaklayan kişiler için çoban ve çoban köpeklerinin caydırıcılık teşkil ettiğini bu yönüyle de ormanlık alanlarda koyun ve keçi otlatmanın zarardan çok faydası olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PHA