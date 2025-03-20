Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin Üç Büyük Uyuşturucu Yakalama Operasyonu'na ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Edirne’ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinlemesine incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı’nda gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurttan ayrılmak üzere söz konusu limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.