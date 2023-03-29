Deprem bölgesinde enerji arz güvenliğine katkı sunduklarını belirten Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi,"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce can kaybına, onarılması güç ağır tahribatlara sebebiyet vermiştir. Mühendislik hizmetlerinin ve denetim koşullarının yeteri kadar uygulanmaması deprem gibi doğal bir afet karşısında ağır sonuçlar doğurmuştur. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) olarak öncelikle yüzyılın afeti olarak nitelendirilen bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Böyle acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz olacaktır."dedi.

"Bölgedeki enerji arz güvenlğine katkı sunduk"

Özellikle ağır hasarlı olmayan bölgelere enerji tedariği konusunda özveri ile çalıştıklarını aktaran Başkan Çelebi,"Deprem bölgesinde faaliyet gösteren derneğimiz merkez ve şubeleri ile depremin ilk anından itibaren sahada faaliyetlerini yürütmüş, üyelerimiz ve gönüllülerimizle enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemli katkılar sunmuştur. Bölgede hasar gören görevli elektrik ve doğalgaz şirketlerine destek vererek özellikle ağır hasarlı olmayan bölgelere enerji tedariği konusunda özveri ile çalışmıştır. Kontrollü doğalgaz arzının bina bina sağlanmasında, alanı çok geniş olan elektrik dağıtım faaliyetlerinde emniyet ve arz sağlanmasında faaliyetler yürütmüştür. Bununla birlikte dağıtık elektrik üretim santrallerinin çok olduğu Adıyaman’da sanayide üretim yapılan tesislerin çalışma durumu incelenerek elektrik üretiminin aksamaması için sanayicilerle iletişim halinde faaliyetlerini yürütmüştür." Şeklinde konuştu.

"Yıkılan güneş enerji santralleri için acil çözüm gerekiyor"

Yıkılan güneş enerjisi santralleri için çözüm gerektiği uyarısında bulunan Başkan Çelebi,"Derneğimiz tarafından enerji hususunda yapılan saha araştırma çalışmalarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in de çalışmaları yakinen takip ettiği üzere büyük oranda hasarlar giderilmiştir. Ancak Adıyaman’da elektrik üretim faaliyeti yürüten iki tane güneş enerji santrali (GES) yıkılan fabrikalarla beraber hasar alarak elektrik üretimi durmuştur. Ancak yaptığımız araştırmalarda düşen fotovoltaik hücreler, eviriciler ve kablolar büyük bir oranda tekrar kullanılabilir ve üretim yapılabilir niteliktedir. Bu durumda GEADER olarak fabrikaların tekrar kurulumu ve ayağa kalkması oldukça zaman alacağından yetkili kurum ve kuruluşlarca üretim yapan bu santrallerin aynı ya da farklı dağıtım bölgelerinde zemin ya da uygun başka çatılarda kurulması, aynı kazanılmış hakların devam etmesi ya da enerji satış sözleşme süresinin fabrikaların yeniden yapılmasına kadar uzatılmasını hem öneriyor hem de talep ediyoruz." Şeklinde ifade etti.

"Sanayi enerji faturaları ertelenmeli"

Deprem bölgesindeki faturaların ertelenmesi gerektiğini ve ayağı kaldırılmanın yolu üretimin arttırılması gerektiğini hatırlatan Çelebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Depremin yıkıcı etkisinden sonra kentleri ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın yolu sanayi ve üretimi arttırmaktır. Afetle beraber üretim yapamaz ve istihdam sağlanamaz duruma gelen bölge sanayicileri için devlet tarafından yapılan acil eylem planları sanayiyi güçlendirecek nitelikte ve üretimi yeniden canlandıracak şekildedir. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin barınma sorunun çözümü noktasında çalışan personeller için konteyner barınma alanlarının yapılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan teşvik mekanizmaları ile beraber enerji girdi maliyetleri konusunda dikkat çekiyoruz. Büyük bir oranda Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında özel elektrik tedarikçilerinden elektrik kullanan sanayiciler için öncelikle elektrik faturaları meskenler gibi ertelenmesi, faizsiz bir şekilde geri ödeme planının yapılmasını talep ediyoruz. "

"GES sorunu çözülmeli"

Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilecekken birçok sanayici TEİAŞ tarafından verilen ‘arıza akım sınırı aşılması’ engeline takıldığını ileri süren Başkan Çelebi, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca yıllardır Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’a bağlı trafo merkezlerinde yaşanan trafo kapasitesi yüzünden güneş enerji santrali (GES) kuramayan sanayiciler için enerji maliyetlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılaması özellikle bu süreçte daha da elzem duruma gelmiştir. Sanayi üretimi için Çatı-GES modeli özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek güneşlenme süresi ve ışınım değerleri önemli bir alternatif çözüm yolu. Ancak 12 Mayıs 2019 tarihli Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında sanayide sektör farkı aranmaksızın hukuki açıdan çatı ve cephelerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilecekken birçok sanayici TEİAŞ tarafından verilen ‘arıza akım sınırı aşılması’ engeline takılıyor. Yani TEİAŞ Genel Müdürlüğü birçok sanayicinin Çatı-Ges başvurusuna baradaki transformatörün görünür gücü aşıldığı gerekçesiyle ret cevap almakta, Adıyaman başta olmak üzere birçok Güneydoğu ilinde GES başvuruları kapasite engeline takılmaktadır. Bu nedenle TEİAŞ tarafından kapasitesi düşük Trafo Merkezlerinin ivedi bir şekilde kapasite arttırmalarını ve sanayiciye enerji konusunda katkı sunmalarını talep ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, bölgemizin ve ülkemizin eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını temenni ederiz. "



Kaynak : PHA