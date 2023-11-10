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9 Kasım Perşembe günü itibariyle başlayan Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci, 17 Kasım Cuma günü sona ereceğini duyuran AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu,"Genel Merkezimizin direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığı, İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeliği aday adaylığı başvuru sürecimiz resmi olarak 9 Kasım Perşembe günü itibariyle başlamış bulunmaktadır. 9 Kasım Perşembe günü itibariyle başlayan Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci, 17 Kasım Cuma günü sona erecektir. Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkezimize veya Genel Merkezimize iletilmek üzere İl Başkanlığımıza, İlçe Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Ayrıca, 9 Kasım Perşembe günü itibariyle başlayan İl Genel ve Belediye Meclisi Üyesi adaylıkları 3 Aralık Pazar günü sona erecektir. İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza yapılacaktır. Genel Merkezimiz tarafından belirlenen süreç içerisinde, aday adaylarımızın gerekli başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurmaları büyük önem taşımaktadır. Başvuru yapacak aday adaylarımızın saat 10:00 ile 19:00 arasında başvuruları il başkanlımızda alınacaktır. AK Parti Adıyaman teşkilatı olarak, bu sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Aday adaylarımıza bu zorlu süreçte başarılar diliyor ve partimizin değerlerini, ilkelerini ve hizmet anlayışını en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yoktur. Bu seçimler, toplumumuzun kalkınması, şehrimizin yeniden eski günlerine ve daha modern bir kent olması ve refahı için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle sürecin demokratik bir şekilde işlemesi ve en nitelikli adayların seçilmesi, toplumumuzun beklentilerini karşılamak için kritik bir adımdır. Bizler bu önemli süreçte şehrimiz için en iyi kararları alıp Türkiye Yüzyılı’nda Kadim Şehrimiz Adıyaman’ın yeniden inşası ve ihyası için ve daha da ileriye taşımak için yoğun gayret göstereceğiz."dedi.

Öte yandan AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu tarafından yapılan yazılı açıklamada mahalli idareler seçimlerinde başvuru aidatının alınmayacağı bunun yerine bağış alınacağı vurgulandı. Bulucu, başvuruların 17 Kasım’a kadar süreceği aktarılırken, adayların bağışlarının Gazze’ye yardım için gönderileceği ve ücret yatırılırken açıklama bölümüne AFAD olarak yazılacağı vurgulandı.



Kaynak : PHA