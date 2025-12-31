Başkan Binzet yaptığı açıklamada;

"Çağdaş Adıyamanlılar Derneği / ÇADAP olarak, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen’e, memleketimizin eğitimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.

ÇADAP; Adıyamanlı ilk öğretim ve üniversite öğrencilerine burs imkânları yaratarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına, dayanışma ruhuyla katkı vermektedir.

Eğitime yapılan her katkı, özellikle de deprem felaketini yaşamış şehrimiz için çok önemli ve elzemdir. Sayın Gülben Ergen liderliğindeki derneğin Adıyaman’da gerçekleştirdiği kreş ve okul yatırımları, eğitime verdiği büyük desteğin yanı sıra moral desteği de vermekte ve yalnız olmadığımızı hissettirmektedir.

Çocuklarımızın geleceğine yönelik iyi niyetli bu girişimler sadece alkışlanmayı ve takdir edilmeyi hak eder. Anlamsız ve kısır tartışmalara alet ederek, memleketimizin ihtiyacı olan yeni yatırımlara ve yatırımcılara gölge edilmemelidir.

Gösterdikleri bu duyarlılığın, şehrimizin tüm alanlarda ihtiyacı olan yatırımlar için diğer hayırseverlere ve iş insanlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz.

Dayanışma ve destekleri için, memleketimizde zor bir süreci atlatmaya çalışan çocuklarımızın yüzünü güldürdükleri için, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sayın Gülben Ergen ve tüm Üyelerine, Derneğimiz ve memleketimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.