Adıyaman'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla Adıyaman Belediyesi ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 greyder, 30 lastikli kepçe ve farklı türlerde toplam 94 iş makinesi olmak üzere 128 araç ile 450 personelin sahada görev yaptığı belirtildi. Ana arterlerde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde ulaşımda ciddi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğini artırmak ve özel araç kullanımını azaltmak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarının 2 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Saha çalışmalarını yerinde takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçları kullanmamaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, belediyenin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, ana arterlerin açık tutulduğunu ve diğer kurumlarla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edildiğini ifade etti. Toplu taşımanın ücretsiz olacağını hatırlatan Tutdere, zorunlu haller dışında trafiğe çıkılmamasının önem taşıdığını söyledi.

Dayanışma vurgusu da yapan Başkan Tutdere, karla mücadelede büyük özveri gösteren belediye çalışanlarına teşekkür ederek, önceliğin ana arterler, hastane yolları ve acil güzergâhlar olduğunu, ekiplerin yolları açık tutmak için gece boyunca sahada olacağını dile getirdi.

Kaynak : PERRE