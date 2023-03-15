Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Binzet, iktidarın sorumsuzluğunu vatandaşların canıyla ödediğini ifade ederek:" Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman için uyarıda bulundu. Yağmur kapıda dedi. Bizler vatandaşların tehlike altında olduğunu söyledik. Sele kapılma ihtimalinin çok büyük olduğunu dile getirdik. Fakat yetkililerden bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama görmedik, duymadık. Bu sorumsuzluk sebebiyle de bir vatandaşımız konteynerdayken sele kapılarak hayatını kaybetti. 4 vatandaşımızın da akıbeti şu an belli değil kayıplar, aranıyorlar. Bu büyük bir sorumsuzluğun eseridir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum. Kaybolan 4 vatandaşımızın da sağ salim bulunmasını, geride kalan vatandaşlarımızın da güvenli yerlere tahliye edilmesini temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." dedi.