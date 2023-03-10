Başkan Binzet:" Kendi başarısızlıklarının üstünü valiyi cezalandırarak örttüler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’ın valisi Mahmut Çuhadar’ın görevden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrılık nedeni ‘sağlık sorunları’ olarak gösterildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Binzet, depremde yaşanan olayları hatırlatıp, istifanın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek:" Adıyaman'da depremden en çok etkilenen illerden bir tanesiydi. Vatandaşlar can pazarı yaşarken Adıyaman valisi ise depremzedelere güldü. Depremin üstünden 1 ay 4 gün geçti ve o vali bugün sağlık sorunlarım var diyerek görevinden ayrıldı. Ben hata yaptım, vatandaşlarımızdan özür diliyorum, yönetemedim, beceremedim, anlayamadım, özür diliyorum demek yerine sağlık sorunlarım var diyerek birilerinin günahını da böylece üstlendi. Burada sadece istifa etmesi gereken kişi vali değil. Burada istifa etmesi gereken kişi Adıyaman'a geç kaldık diyenlerdir. Binlerce insanı enkazın altında soğukta ölüme terk edenlerdir. Valiyi bir piyon yapmışlar. Başarısızlıklarının üstünü birilerini istifa ettirerek örtmeye çalışıyorlar. Mutlaka bir kişiyi günah keçisi ilan edip kendilerini sözde aklamaya çalışıyorlar. Burada aslında iktidarın nasıl basiretsizce karar aldığı, aslında en büyük suçlu olduğu, günahlarını başkalarını görevden alarak kapatmak istediği alelen gözler önüne serilmiştir."dedi.