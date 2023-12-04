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SGK'nın deprem bölgesinde katkı payı almasında tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Başkanı İbrahim Halil Aydın,"Depremden sonra SGK deprem bölgesinde yaşayan insanlardan ilaç katkı payını almadı. 1 Aralık itibariyle tekrardan deprem bölgesinde yaşayan insanlardan ilaç katkı payını almaya başladı. Deprem bölgesinde yaşayan insanların yaşam koşulları düzelmeden SGK'nın böyle bir karar almasını doğru bulmuyoruz

Şuan şehrin yüzde yetmişi konteynerlerde yaşıyor. Konteynerler de yaşam başlı başına bir sorun. Konteynerler de hijyen ortamı yok, ısınma problemi var. Sehirde temiz suya ulaşım sorunu var, temel insani ihtiyaçlara ulaşım sorunu var. Şuan şehirde ciddi bir yıkım var. Bu yıkımlar kendisi ile birlikte toz durumunun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bütün bu sorunlar insanların daha sık hastalanmasına sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda insanlar daha deprem travmasını atlatmamışlar. Depremle birlikte birçok insan engelli duruma geldi. Sağlıklı bir yaşam ortamı oluşmadan, insanların sık hastalanma ortamı ve durumu ciddi bir şekilde varken insanlardan ilaç katkı payının alınmasını doğru bulmuyoruz. Enaz bir yıl daha yada sağlıklı yaşam ortamı oluşana kadar ilaç katkı payının alınmaması gerekir. Aynı zamanda depremden sonra birçok insan iş yerini kaybetti, işini kaybetti. Şuan insanların alım gücü bulunmamaktadır."dedi.

SGK ve yetkililere seslenen Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu uygulamayı şu şekilde okuyoruz. İnsanların kendi kaderleri ile baş başa bırakmak. Oysa insanlar ciddi bir deprem yaşadı ve depremin mağduriyetlikleri devam ediyor. İnsanları kaderleri ile başbaşa bırakmadan doğru uygulamalar ile insanlara destek vermek gerekir.

SGK ve yetkililere buradan sesleniyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam ortamı oluşmadan ilaç katkı payının alınmamasını istiyoruz."



Kaynak : PHA