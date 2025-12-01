Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Asnuk mesajında, Adıyamanlıların özverili, paylaşmayı bilen ve sabırlı insanlar olduğunu vurgularken, şehrin yıllardır hak ettiği hizmeti görmediğini ifade etti.

Başkan Asnuk, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Bugün memleketimiz Adıyaman'ın il oluş yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu topraklar; sıcaklığıyla, merhametiyle, ekmeğini bölüşen insanıyla 'gönlü geniş memleket' olarak bilinir.

Adıyamanlı kimdir? Özü doğru, sözü net, gönlü yufka, ekmeğini paylaşmayı bilen insandır. Ama gel gelelim... Bunca iyi niyetine, sabrına, sessiz sedasız cefasına rağmen Adıyaman yıllardır hak ettiği hizmeti göremedi. Bizim memleket 'aman kimseye yük olmayalım' diye susar; ama susması razı olduğu anlamına gelmez.

Şehrimizin dertleri belli, hepsi de milletin dilinde:

'Bu cadde ve sokaklardaki çukurlar ne zaman doldurulacak?' diye diye yıllardır sabır taşları çatladı.

Bir yağmur yağdı mı, yollar dere gibi akar; millet çamurdan çıkamaz.

Depremin yarası hala kapanmadı; hâlâ konteynerde yaşayan, hala evini bekleyen nice hemşehrimiz var.

Genç 'iş yok' deyip gurbete gider; baba ocağı boş kalır.

Çiftçi tarlasına küstü; masraf çok, kazanç yok.

Hastaneye gidersin sıra yok, eğitimde yıllardır değişmeyen sıkıntılar çok.

Bizim memleketin derdi imkansızlık değil; derdimiz ihmal. Adıyaman'ın sesi duyulmadı, önceliği verilmedi. Sanki hep 'sıranın sonuna' bırakılmış bir şehir gibi...

Ama Adıyaman'ın insanı kıymetlidir.

Bu millet sessizdir ama saf değildir; kimin hizmet ettiğini, kimin sadece fotoğraf çektirdiğini iyi bilir.

Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki:

Adıyaman'ın işi, 'seçim yaklaşınca hızlanan projelere' kalmasın.

Bu memleket günübirlik işlerle değil; planlı, dürüst, adam gibi hizmetle ayağa kalkar.

Siyasetçi koltuk sevdasıyla değil; memleket sevdasıyla çalışırsa Adıyaman şahlanır.

Adıyaman'ın isteği çok değil:

Genç kendi memleketinde iş bulsun.

Çiftçi tarlasına küsmeyecek kadar destek görsün.

Yollar çile değil, hizmet olsun.

Depremzede hemşehrimiz 'acaba ne zaman?' diye beklemesin.

Şehrimize yakışır bir düzen olsun.

Biz bu şehrin evladıyız. Bu memleketin derdi bizim derdimizdir. Doğruları konuşmaktan, yanlışın karşısında durmaktan geri durmayacağız.

Adıyaman'ımızın il oluş yıl dönümü mübarek olsun. Rabbim memleketimize huzur, bereket, Saadet; hemşehrilerimize sağlık ve kolaylık nasip etsin. Allah memleketimizi darda koymasın, yolumuzu açık eylesin.'

