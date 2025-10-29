DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç yazılı açıklamasında üniversite yönetimini eleştirdi: 'Adıyaman seyirci değil, çözüm üreten bir üniversite istiyor' ifadelerini kullandı. Başkan Anaç, üniversitenin üreticiden, sanayiciden ve halktan koptuğunu belirterek, 'Bu sessizlik artık kabul edilemez' dedi.

Deprem felaketinin ve iklim değişikliğinin etkisiyle tarımı, sanayisi ve ticareti büyük yara alan Adıyaman'ın, tarihinin en zorlu döneminden geçtiğini vurgulayan Anaç, yeniden ayağa kalkmanın ancak bilimsel akıl ve kararlı bir vizyonla mümkün olduğunu ifade etti.

Başkan Anaç, açıklamasında şu soruları yöneltti:

'Adıyaman Üniversitesi bu sürecin neresindedir? Adıyaman'ın yeniden kalkınması için hangi proje, hangi vizyon, hangi katkı ortaya konmuştur? Üniversite neden tarım, gıda ve sanayi alanlarında özel sektörle ortak projeler yürütmüyor? Tarımsal sanayiye geçişi destekleyecek Ar-Ge merkezleri, uygulama enstitüleri ve teknoloji ofisleri neden hâlâ kurulmadı?'

Üniversitenin ekonomik kalkınmada lokomotif değil, fren konumunda olduğunu savunan Başkan Anaç, 'Üniversiteler bir kentin beyni ve aklı olmak zorundadır. Ancak Adıyaman Üniversitesi, kentin gerçek sorunlarına sırtını dönmüş durumda' ifadelerini kullandı.

Başkan Anaç, Adıyaman'ın kalkınması için bilimin sahaya inmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Bu şehir laboratuvarlarda değil, toprakta, tarlada, üretim bandında bilimle buluşmak zorundadır. Kadim şehrimiz Adıyaman'ın kaderi masa başı raporlarla değil, sahada atılacak somut adımlarla değişecektir' dedi.

Üniversite yönetimini üretim gücüne sırtını dönmemeye davet eden Anaç, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

'Bu şehir artık sessiz kalan kurum istemiyor. Adıyaman, söz değil, çözüm üreten bir üniversite istiyor. Adıyaman Üniversitesi, ya bu kentin kalkınma mücadelesinde yerini alacak ya da tarihin kenarında not düşülecektir. Adıyaman'ın geleceği, bilimin ışığında, cesur adımlarla yükselecektir.'

Kaynak : PERRE