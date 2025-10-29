Adıyaman'da Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni bugün Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen tebrik kabulü ile başladı. Tebrik kabulün ardından ise Valilik önünde bayram töreni düzenlendi. Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gibi çeşitli gösterilerin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de Vali Osman Varol ve protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Başsavcı Gökhan Şahin, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, emniyet mensupları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Can, şeref ve destanlarla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle Cumhuriyetimizin 102. yılına aziz milletimizle birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün, milletimizin zor şartlar altında bir araya gelerek büyük bir kararlılıkla ayağa kalktığı ve bağımsızlık azmini tüm dünyaya gösterdiği çok anlamlı bir günü kutlamak için bir aradayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti; köklerine daha sıkı sarılan, semaya doğru daha yükseğe uzanan, güvenin, huzurun ve umudun adı olan güçlü bir devlettir. Bu eşsiz mirası korumak ve yüceltmek bizlere düşen en büyük görevdir' ifadelerini kullandı.

Vali Osman Varol, konuşmasının devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, demokrasiye olan inanç ve kalkınma azminin her geçen gün güçlendiğini belirtti. Türkiye'nin, bölgesine istiklal ve refah ihraç eden bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Vali Osman Varol, çağın gereklerine uygun şekilde her alanda gelişmeye devam ettiklerini ifade etti.

Gençlere de seslenen Vali Osman Varol, geçmişten alınan mirasın bilgi, azim ve inançla geleceğe taşınmasının önemine değinerek, gençliğin bir milletin en büyük gücü ve teminatı olduğunu söyledi.

Program; şiir, kompozisyon ve çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından yapılan resmi geçit töreninin ardından son buldu.

Kaynak : PERRE