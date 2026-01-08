Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da başlayan Adıyaman Tanıtım Günleri'nde Besni ilçesi öne çıktı. 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyonda, Besni Belediyesi tarafından açılan stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri kapsamında Besni üzümü başta olmak üzere ilçeye özgü yöresel ürünler, tanıtım materyalleri ve kültürel değerler katılımcılarla buluşturuluyor. Besni Belediyesi standının özellikle İstanbul'da yaşayan Besnililer tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Tanıtım Günleri'nin Besni'nin kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek, İstanbul'da ikamet eden tüm Besnili hemşehrileri ve gönül dostlarını Besni Belediyesi standını ziyaret etmeye davet etti.

Adıyaman'ın ilçe ve beldelerinin tanıtımına katkı sunan Adıyaman Tanıtım Günleri'nin, 11 Ocak tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE