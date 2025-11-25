Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Börgenek rampası ve virajında yaşanan trafik kazalarının neredeyse günlük hale gelmesi, hem sürücüler hem de bölge halkı için ciddi endişe oluşturuyor. Son dönemde artan kaza sayısına dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yaptığı yazılı açıklamada bölgenin artık 'kabul edilemez bir tehlike alanına' dönüştüğünü vurguladı.

Başkan Önat, güzergahta meydana gelen her kazanın can ve mal kaybı riski taşıdığına işaret ederek, 'Börgenek rampası artık sıradan bir kaza riski taşımıyor; adeta kazalara davetiye çıkaran bir tehlike noktasına dönüşmüş durumdadır. Ayrıca aynı bölgede bulunan Tut İlçesi yol ayrımından giriş-çıkış yapan araçlar, trafik akışını bozarak riskin daha da büyümesine neden olmaktadır' dedi.

Sorunların daha fazla ötelenemeyeceğini belirten Başkan Önat, ilgili kurumlara acil çağrıda bulunarak, 'Bu mesele ertelenecek bir mesele değildir. Gerekli düzenleme, iyileştirme ve güvenlik tedbirleri ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bugün yapılacak bir çalışma, yarın bir canımızı kurtaracaktır' ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Başkan Önat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Vatandaşımızın canı her şeyden değerlidir. MHP Adıyaman İl Teşkilatı olarak gereken adımlar atılana kadar bu konuyu gündemde tutacağız.'

Bölge halkı ise, kazaların önüne geçilmesi için çözüm sürecinin bir an önce başlatılmasını bekliyor.

Kaynak : PERRE