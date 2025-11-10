Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akyol Derneği Başkanı Yusuf Aslan Akyol, gençlerle bir araya gelerek, onların talep ve beklentilerini dinledi. Başkan Akyol, 'Kahta'nın gençleri, geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Onların sesi, talepleri ve hayalleri bizim yol haritamızdır' dedi.

Başkan Akyol, gençlerin sosyal alan, spor tesisi, istihdam imkânı ve eğitim desteği taleplerine dikkat çekerek, 'Kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, üretime ve yönetime katılabilecekleri alanlar talep ediyorlar. Bizler inanıyoruz ki, gençliğe kulak veren, geleceğini sağlam temeller üzerine kurar' dedi.

Dernek olarak Kahta gençliğinin yanında olacaklarını ve talepleri dikkate alarak çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Akyol, 'Birlikte düşüneceğiz, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü gelecek gençliğin ellerinde yükselecek' ifadelerini kullandı.

