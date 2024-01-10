Memleket Partisi Besni Belediye Başkan Aday Adayı Ela Çokgören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Ela Çokgören mesajında şu ifadeleri kullandı:" Basın yayın çalışanları gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile toplumumuzun haber alma hakkının elçileridir. Haber için mekan ve saat gözetmeksizin yeri geldiğinde oldukça zor koşullarda görevlerini yerine getiren basın çalışanlarının; gelişen teknoloji ile birlikte bilginin hızlı ve güvenli bir şekilde topluma ulaşabilmesi için yükü ve sorumluluğu daha da artmıştır. Ancak güvenilir olmak, açık fikir beyan etmek, olaylara karşı tarafsız ve bağımsız tutum göstermek, adil olmak ve dürüstlük basın çalışanlarının değişmez özellikleridir.



Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. Bizler basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın doğru, dürüst ve tarafsız haber alması için basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, meslek etiğinden taviz vermeden, doğru, ilkeli ve kişilik haklarına saygılı olarak çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”dedi.