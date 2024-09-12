Tutdere, demokrasiyi kesintiye uğratan her türlü müdahalenin, halkın iradesine yapılan büyük bir saldırı olduğunu vurguladı.

"Toplumsal Adalet ve Barış Zedelendi"

Başkan Tutdere, mesajında 12 Eylül'ün Türkiye'nin demokratik kazanımlarına ağır zarar verdiğini ve toplumun her kesiminde derin acılar bıraktığını belirtti. Tutdere, şu ifadelere yer verdi:

“12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’nin demokratik kazanımlarına ve halkın iradesine yapılmış bir müdahaledir. Binlerce yurttaşımızın hak ve özgürlükleri gasp edilmiş, toplumun her kesimi derin acılar yaşamıştır. Demokrasiye yapılan bu tür müdahaleler, yalnızca halkın iradesini değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve adaleti de zedelemiştir."

"Demokrasi Mücadelesi Vurgusu"

Tutdere, darbenin yalnızca siyasi değil, toplumsal anlamda da büyük yıkımlara neden olduğunu ifade ederek, "12 Eylül gibi karanlık dönemlerden ders alarak demokrasi ve insan hakları mücadelesini sürdürmeliyiz" dedi. Mesajında ayrıca, 12 Eylül mağdurlarını saygıyla andığını ve her türlü darbe girişimini lanetlediğini belirtti.

Kaynak : PHA