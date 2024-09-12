"Eğitim Geleceğin Teminatıdır"

Özlem Bilgi yaptığı açıklamada, her çocuğun kaliteli eğitim alması gerektiğini belirterek, bu tür yardımların devam edeceğini ifade etti. Bilgi, “Eğitim geleceğin teminatıdır. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve başarılarına katkı sağlamak en büyük motivasyonumuz" dedi.

Maddi İmkânları Kısıtlı Ailelere Destek

Dernek tarafından sağlanan kırtasiye malzemeleri, eğitimde geri kalmalarını önlemek amacıyla çocukların motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Bilgi, bu sosyal sorumluluk projesi ile maddi imkânları kısıtlı ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

Ayrıca, derneğin Adıyaman’daki faaliyetlerine destek olan öğretmen Saffet Köşker'e de teşekkür eden Bilgi, bu tür projelerin çocukların eğitim hayatlarına daha güçlü bir şekilde devam etmeleri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak : PHA