Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Fabrikada çalıştığı esnada başına helezon düşen Vedat Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. Çelik'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çelik, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA