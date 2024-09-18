Alınan bilgiye göre kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kahta’ya 2 kilometre mesafedeki baraj yolunda meydana geldi.

İlçe yönünde ilerleyen Sadık Ergen yönetimindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Geçe karanlıkta fark edilmeyen kaza sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla vatandaşların fark etmesiyle ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaşamlarını yitiren Sadık Ergen ve Yusuf İlğar sağlık görevlileri tarafından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA