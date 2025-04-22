6 Şubat depremi sonrası ilk kornea nakilleri yapılan hastaları ziyaret eden Başhekim Doç.Dr.Kasım Turgut’a Başhekim Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Ümmühan Yılmaz, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr üyesi Abdurrahman Bilen, Dr. Öğretim Üyesi Burak Ören, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve yöneticiler eşlik etti.

Göz Hastalıkları Kliniğinde Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Bilen ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Ören tarafından iki gözü hiç görmeyen ve daha önce 4 defa kornea nakli olmasına rağmen doku reddi gelişen hastaya başarılı cerrahiyle kornea nakli yapıldı. Aynı hafta içinde bir gözünde görme kaybı olan başka bir hastaya da başarılı bir cerrahiyle kornea nakli yapıldı.

Hastaları serviste ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Doç.Dr.Kasım Turgut, emeklerinden dolayı hekimlere, kornea nakli ünitesi çalışanlarına ve ameliyata eşlik eden personele teşekkür etti.

Ayrıca hastalar ile sohbet eden Turgut, onların dilek ve isteklerini not etti.

Kaynak : PHA