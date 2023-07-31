6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde 11 ilin yanı sıra Adıyaman'da da çok sayıda yıkıma neden oldu.

Deprem nedeniyle sağlık alanında MHRS sistemi pasif durumdayken bir hafta sonrasında aktif duruma getirildiğini vurgulayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, son dönemde randevu aldıkları halde randevulara gelmeyen vatandaşlar nedeniyle muayene olmaya ihtiyacı olan çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Şirik, hastaları mağdur etmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve doktorların da kapasitelerinin üstünde hasta bakmaya çalıştıklarını belirterek vatandaşlardan gelmeyecekleri randevularını mutlaka iptal etmelerini istedi.

"MHRS randevularımızı normal kapasiteye yüzde 80 oranında eriştirdik"

Göreve başlar başlamaz, MHRS’yi kısa sürede aktif hale getirdiklerini ve yüzde 80 oranına çıkarttıklarını belirten EAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Biz göreve geldiğimizin birinci haftasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemini açtık. Yaşanan depremde MHRS sistemi yoktu ve insanlar gelip burada geceden sıraya girmeye başlamış randevu sıkıntısı yaşanıyordu birinci haftada MHRS'yi kısıtlı açtık. Bununla ise vatandaşlarımız normalleşme sürecinin farkına varsınlar. İnsanlar bir rahatlasın birşeylerin değişmeye başladığını farkına varsınlar istedik. En azından yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 oranında MHRS'yi açarak biraz normalleşmeye başlıyoruzun adımlarını göstermeye çalıştık. Şimdi de MHRS randevularımızı normal kapasiteye yüzde 80 oranında eriştirdik. İnşallah eksik kadrolarımızı da tamamlarsak bu MHRS'yi yüzde yüz oranında aktifleştireceğiz." dedi.

"1-24 Temmuz tarihlerin arasında MHRS'den randevu alıp gelmeyen kişi sayısı 2 bin 429"

"MHRS dışında da çok fazla hasta alıyoruz ama totalde de yaklaşık 2 bin 500 kişi MHRS'den randevu almış ama randevusuna gelmemiş. Yani gelmediği randevuyu iptal etmeyerek başkasının zor durumda bıraktığını söyleyebiliriz. Bu konuda vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." diyen Başhekim Şirik, şöyle konuştu:

"Bu işler herkesin üzerine düşeni yapması ile daha iyi duruma geleceğini söyleyebiliriz. Temmuz ayı 1 ile 24'ündeki arasındaki rakamlar elimde, MHRS'den randevu alıp gelmeyen kişi sayısı 2 bin 429. Bir kısım vatandaşımız randevu alamıyor ve bu konuda da hekim arkadaşlarımız sağolsunlar üzerlerine düşeni en üst düzeyde yapmaya çalışıyorlar. MHRS randevu kontenjanı 1431, alınan randevu sayısı 1280 randevusuz bakılan hasta sayısı ise 1676. Başka yoğun bir polikliniğimizden örnek vereyim. MHRS'den alınan randevu sayısı 1709 MHRS dışında da 3 bin 18 kişi yani kapıda geldiniz dediniz ki; ben randevu almadım ama yine de rakamlara baktığımızda vatandaş geri çevrilmediğini söyleyebilirim. Yani MHRS çalışıyor fakat neredeyse MHRS'nin iki katı kadar hasta muayene edildiğini söyleyebilirim. MHRS dışında da çok fazla hasta alıyoruz ama totalde de yaklaşık 2 bin 500 kişi MHRS'den randevu almış ama randevusuna gelmemiş. Yani gelmediği randevuyu iptal etmeyerek başkasının muayene olmasını engellediğini söyleyebiliriz. Bu konuda vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."



Kaynak : PHA