EAH Tıbbi Hizmetler Birimi çalışanları Dilek Akdoğan, Bülent Kutlu ve Nurullah Kaplan tarafından hazırlanan sunum ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik’e brifing verildi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Sefer Aslan’ın eşlik ettiği Başhekim Şirik’e yapımı devam eden KDÇHH'nin harita üzerinden tefrişat çalışması yapılarak brifing eşliğinde kalite standartlarına uygunluğu değerlendirildi.

Başhekim Şirik, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki kampüs alanında yer alan ve yanına yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (300 Yataklı) harita üzerindeki iç dizayn ve planlamaları yaptıklarını belirterek, sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarına daha iyi konumda hizmet vermeleri noktasında mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti.

"En kısa sürede doktorlarımızla, personellerimizle çok daha güzel işlere imza atacağımız"

Depremin izlerini silmek ve eski düzenden çok daha iyi noktaya getirmek için ekibiyle birlikte yoğun mesai çalışması altına girdiklerini belirten Başhekim Şirik," 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yara alan Adıyaman'da sağlık alanında deprem öncesinden daha iyi şartlara ve hasta ile hasta yakınların kaliteli hizmet alabilmesi noktasında üstün bir performansla mesai gözetmeksizin ekibim ile mücadele ediyoruz. Umarım en kısa zamanda çok daha iyi konumda hizmet etme şartları sağlayacağız. Bu vesileyle bugün Tıbbi Hizmetler Birimi'nde arkadaşlarımızla birlikte harita üzerinde tefrişat çalışması yaparak sağlam temeller üzerinde emin adımlarla ilerlemek için yoğunlaşmış bir durumdayız. En kısa sürede doktorlarımızla, personellerimizle çok daha güzel işlere imza atacağımızdan kimsenin endişesi olmasın"dedi.

Kaynak : PHA