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Başhekim Şirik, beraberinde Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Habip Almış, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat ve diğer görevlilerle birlikte açılan yeni muayene odalarını inceledi.

Mevcut polikliniklere 4 yeni poliklinik daha eklediklerini belirten Başhekim Şirik,"Hastanemizin fiziki şartları üzerindeki değişikliklerinin ardından mevcut olan polikliniklerimize ek olarak 4 yeni poliklinikte doktorlarımız hizmet vermeye başladı. Böylelikle hastalarımızın tedavilerini daha rahat sürdürme amacıyla önemli bir faktördür. "dedi.



Kaynak : PHA